A Polícia Florestal identificou dois turistas que percorreram a secção encerrada, por questões de segurança, do Percurso Classificado PR1 - Vereda do Areeiro, que faz a ligação entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo.

Num comunicado enviado à redação, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) refere que, neste caso em particular, “não foi respeitada a sinalética de encerramento tendo sido transposta a porta existente”.

Mais adianta que o expediente contraordenacional segue agora os seus trâmites processuais.

A finalziar, o IFCN reitera a importância do cumprimento da sinalização existente.