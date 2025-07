Quase meia centena de voos provenientes ou com destino ao Aeroporto da Madeira foram ontem cancelados devido aos ventos fortes e vários outros acabaram por ser desviados. Foi o caso de um voo operado pela Ryanair, entre o Porto e o Funchal, que rumou ao Porto Santo depois de uma abordagem falhada à pista na Madeira.

Foi já depois da meia-noite, na madrugada desta quarta-feira, que o avião aterrou no Porto Santo, e é a partir desse momento que um passageiro se queixa da alegada “falta de interesse” e “indiferença” da companhia ‘low cost’ pelos clientes.

“Não deram alimentação e a água era retirada da casa de banho em copos”, afirma Pedro Cruz, ao JM. “Havia crianças e idosos a bordo, mas simplesmente não quiseram saber”, lamenta este passageiro, que acrescenta que as poucas informações que eram dadas chegavam tarde e eram muitas insuficientes para responder às necessidades.

De acordo com o passageiro, que se deslocava para a Madeira com uma filha menor, a companhia enviou uma mensagem a indicar que não conseguira arranjar alojamento em hotel, pedindo por isso aos passageiros que tentassem procurar eles próprios um sítio para ficar durante a noite, guardando os recibos e apresentando posteriormente os pedidos de reembolso à companhia.

Em plena época alta e com os hotéis e alojamentos cheios, a família acabou por passar a noite no chão do Aeroporto do Porto Santo, em colchões disponibilizados pelos funcionários.

“O pessoal do aeroporto foi fantástico, arranjaram-nos colchões, mantas, travesseiros, e nós conseguimos descansar no chão. Os agentes da PSP também foram fantásticos, arranjaram água, orientaram táxis para algumas pessoas com crianças que precisavam de sair. Simplesmente mais ninguém nos apoiou sem serem eles”, afirma.