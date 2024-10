Passageiro e tripulante do navio ‘Regal Princess’ ficaram internados na Madeira

Um passageiro e um tripulante do navio de cruzeiro ‘Regal Princess’, que fez escala no Porto do Funchal no passado domingo, acabaram por ficar internados numa unidade hospitalar da capital madeirense por motivos de saúde.

Ao que o JM conseguiu apurar, os dois indivíduos vinham sendo acompanhados pela valência clínica do navio antes do desembarque na infraestrutura portuária funchalense, tendo a assistência pré-hospitalar em terra, que ficou a cargo da Cruz Vermelha Portuguesa, sido realizada em momentos distintos.

A primeira evacuação teve lugar pelas 8h00 e envolveu um passageiro com problemas cardíacos, que foi encaminhado para o Hospital Particular da Madeira.

O segundo caso diz respeito a um membro da tripulação do navio e ocorreu cerca de hora e meia depois, por força do agravamento do seu estado de saúde, a qual foi afetada por problemas do foro gástrico.

Os dois homens acabaram por ficar internados no serviço de urgência da referida unidade hospitalar. O navio de cruzeiro, que chegou ao Funchal pouco depois das 06h00, deixou o porto por volta das 18h00, rumo à ilha de Antígua, nas Caraíbas.

O ‘Regal Princess’ atracou na Madeira para uma escala de dez horas proveniente de Cobh, na Irlanda, transportando 4.724 pessoas (3.388 passageiros e 1.336 tripulantes), segundo informação veiculada pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.