A tradicional Noite do Mercado, que voltou a atrair milhares de pessoas às ruas da cidade, resultou em mais de uma dezena de assistências de emergência pré-hospitalares, tendo cerca de meia centena de profissionais garantido a operacionalidade do socorro.

Apesar do elevado número de intervenções, não surgiram casos de grande gravidade. A maioria das situações registadas esteve relacionada com o consumo excessivo de álcool, com os envolvidos a serem, em grande parte, atendidos em contexto hospitalar.

Segundo informações recolhidas pelo JM, pelo menos sete pessoas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, todas vítimas de agressões, quedas e intoxicações alcoólicas, na última noite e madrugada desta terça-feira.

Para além destes, as equipas de socorro a cargo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) e Cruz Vermelha Portuguesa prestaram mais cinco assistências a indivíduos que não necessitaram de cuidados médicos urgentes no hospital, não chegando a ser transportados.

Entre os casos mais graves, destaca-se uma queda e uma agressão. A queda ocorreu na zona do Liceu, onde um homem caiu de forma aparatosa e ficou ferido na cabeça, incluindo uma laceração numa orelha.

A vítima foi socorrida pela Cruz Vermelha Portuguesa e transportada para o hospital, tendo dado entrada nas urgências, onde ficou em observação.

No caso da agressão, que ocorreu já de madrugada, perto do Jardim Municipal, a vítima, um homem, ficou com diversas marcas, nomeadamente na zona do nariz. O indivíduo foi assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Apesar da grande afluência de público e das várias ocorrências durante a noite, as autoridades e equipas de socorro conseguiram garantir que não surgissem situações de maior gravidade.