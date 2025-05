Uma mulher sofreu uma queda esta manhã ao sair de um autocarro no Caminho das Romeiras, numa situação que mobilizou uma ambulância dos serviços de emergência, no caso dos Sapadores do Funchal.

Segundo informações recolhidas pelo JM, o incidente ocorreu quando a passageira tropeçou ao descer do autocarro, alegadamente devido ao desnível do degrau em relação ao passeio. A queda resultou numa lesão visível na mão.

Uma ambulância foi rapidamente deslocada ao local, prestando os primeiros socorros e transportando a senhora para o hospital para avaliação mais detalhada.