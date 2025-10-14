MADEIRA Meteorologia
Mulher hospitalizada após sofrer doença súbita na Estrada Monumental

    Cidadã foi auxiliada por populares. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
14 Outubro 2025
15:16
Comentários

Uma mulher foi hospitalizada na manhã desta terça-feira, na sequência de um episódio de doença súbita ocorrido no interior de um estabelecimento comercial situado na Estrada Monumental, no Funchal.

De acordo com informações recolhidas no local, a vítima terá perdido os sentidos, sendo de imediato auxiliada por populares que presenciaram a situação.

A assistência foi prestada ainda antes da chegada dos meios de socorro, que esteve a cargo de uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa.

O alerta foi dado ao Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), que mobilizou para o local uma ambulância de socorro. Após estabilização no local, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.

Fonte hospitalar confirmou ao JM que a mulher recebeu assistência médica após a chegada à unidade hospitalar, onde ficou internada para observação.

