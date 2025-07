Uma mulher, de 67 anos, foi encontrada, esta manhã, sem sinais viais, na sua residência, no Caminho do Lombo do Salão, na Calheta.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Calheta e, de acordo com a Proteção Civil, em declarações ao JM, as causas da morte “serão apuradas pela autoridade competente”.

O óbito foi declarado no local.