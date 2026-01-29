Mulher caiu numa escadaria e fez ferimento na cabeça

Uma mulher de 60 anos ficou ferida na cabeça, na tarde desta quinta-feira, após sofrer uma queda enquanto descia umas escadas, na Ribeira Grande de Santana, em São Roque. A vítima foi assistida por familiares ainda antes da chegada da equipa de socorro.

Segundo apurou o JM, a vítima sofreu um ferimento sangrante na cabeça e foi prontamente socorrida no local. Após a prestação de assistência, foi transportada para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento no serviço de urgências.

Fonte hospitalar revelou ao Jornal que a mulher apresentava sinais de ter consumido bebidas alcoólicas, circunstância que poderá ter estado na origem da queda.