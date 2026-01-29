MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Mulher caiu numa escadaria e fez ferimento na cabeça

    Mulher caiu numa escadaria e fez ferimento na cabeça
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Janeiro 2026
19:54

Uma mulher de 60 anos ficou ferida na cabeça, na tarde desta quinta-feira, após sofrer uma queda enquanto descia umas escadas, na Ribeira Grande de Santana, em São Roque. A vítima foi assistida por familiares ainda antes da chegada da equipa de socorro.

Segundo apurou o JM, a vítima sofreu um ferimento sangrante na cabeça e foi prontamente socorrida no local. Após a prestação de assistência, foi transportada para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento no serviço de urgências.

Fonte hospitalar revelou ao Jornal que a mulher apresentava sinais de ter consumido bebidas alcoólicas, circunstância que poderá ter estado na origem da queda.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas