Uma mulher de 39 anos foi vítima de agressão na manhã deste sábado, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal. A vítima apresentava dores no pulso e um corte no lábio, tendo recebido assistência por parte dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A ocorrência foi registada às 6h55, e a mulher foi transportada pela referida corporação para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação médica.

A PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.