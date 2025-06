Um homem com idade aproximada na casa dos 20 a 30 anos ficou ferido, após um despiste de mota, ocorrido no sítio das Figueirinhas, no Caniço, na manhã desta terça-feira.

No local estiveram pelo menos dois meios dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, incluindo uma ambulância de socorro. Depois de assistido e imobilizado, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.