MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Motociclista ferido num acidente de viação no Funchal

    Motociclista ferido num acidente de viação no Funchal
    Motociclista ficou ferido. Shutterstock
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
18 Outubro 2025
19:30
Comentários

Um homem de 27 anos foi, ao final desta tarde de sábado, assistido no Largo Severiano Ferraz, no Funchal, na sequência de um acidente de viação.

Uma colisão envolveu uma mota e outro veículo, tendo resultado em ferimentos ligeiros no motociclista, nomeadamente numa perna. O socorro foi prestado por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que tem instalações nas proximidades do local do acidente.

Após receber assistência no local, a vítima foi transportada de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação e tratamento médico. A PSP tomou conta da ocorrência.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas