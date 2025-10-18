Motociclista ferido num acidente de viação no Funchal

Um homem de 27 anos foi, ao final desta tarde de sábado, assistido no Largo Severiano Ferraz, no Funchal, na sequência de um acidente de viação.

Uma colisão envolveu uma mota e outro veículo, tendo resultado em ferimentos ligeiros no motociclista, nomeadamente numa perna. O socorro foi prestado por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que tem instalações nas proximidades do local do acidente.

Após receber assistência no local, a vítima foi transportada de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação e tratamento médico. A PSP tomou conta da ocorrência.