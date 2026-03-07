MADEIRA Meteorologia
Motociclista ferido em despiste junto à Alfândega do Funchal

    Equipa da CVP prestou socorro em condições complicadas. PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
07 Março 2026
14:41

Um motociclista ficou ferido, na tarde deste sábado, na sequência de um despiste rodoviário ocorrido em frente à Alfândega do Funchal, entre a Praça da Autonomia e a faixa norte da Avenida do Mar. O homem sofreu ferimentos traumáticos num membro inferior e foi prontamente assistido por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que se deslocou ao local para prestar os primeiros socorros.

Segundo apurou o Jornal, o acidente terá ocorrido depois de o condutor da mota ter efetuado uma travagem brusca para evitar atingir várias pessoas que atravessavam a estrada, alegadamente com o sinal vermelho para peões. Na sequência da manobra, o motociclista acabou por perder o controlo do veículo, sendo projetado para o solo.

Após receber assistência no local, a vítima foi transportada para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação no serviço de urgência para avaliação e tratamento.

Uma testemunha ocular relatou ao JM que os socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) tiveram de prestar auxílio em condições difíceis, uma vez que várias viaturas continuavam a circular sem reduzir a velocidade ou parar, obrigando a equipa de emergência a redobrar cuidados para evitar serem atropelados durante a operação de socorro.

