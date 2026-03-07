Motociclista ferido em despiste junto à Alfândega do Funchal

Um motociclista ficou ferido, na tarde deste sábado, na sequência de um despiste rodoviário ocorrido em frente à Alfândega do Funchal, entre a Praça da Autonomia e a faixa norte da Avenida do Mar. O homem sofreu ferimentos traumáticos num membro inferior e foi prontamente assistido por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que se deslocou ao local para prestar os primeiros socorros.
Segundo apurou o Jornal, o acidente terá ocorrido depois de o condutor da mota ter efetuado uma travagem brusca para evitar atingir várias pessoas que atravessavam a estrada, alegadamente com o sinal vermelho para peões. Na sequência da manobra, o motociclista acabou por perder o controlo do veículo, sendo projetado para o solo.
Após receber assistência no local, a vítima foi transportada para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação no serviço de urgência para avaliação e tratamento.
Uma testemunha ocular relatou ao JM que os socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) tiveram de prestar auxílio em condições difíceis, uma vez que várias viaturas continuavam a circular sem reduzir a velocidade ou parar, obrigando a equipa de emergência a redobrar cuidados para evitar serem atropelados durante a operação de socorro.
Fala-se muito, estuda-se muito, promete-se ainda mais.
É quase sempre assim, mas, no essencial, pouco muda. E ninguém consegue explicar – pelo menos de...
A obesidade é uma doença multifactorial que coloca desafios diários a doentes, a profissionais de saúde e aos decisores políticos. Os números são assustadores,...
O Dia Internacional da Mulher, que se celebra amanhã, não nasceu para flores, jantares “de mulheres, para mulheres” ou de slogans.
Nasceu, no século XX,...
DO FIM AO INFINITO
De vez em quando, acordo a meio da noite e sinto todo o mal do Mundo dentro de mim, como se eu fosse o abismo da existência. É lixado sentir uma coisa...
Hoje, volto a escrever sobre mulheres. Uma em concreto, E, não é, apenas e sobretudo, por estarmos no mês de março. Escrevo, curiosamente, porque recebi...
Desde a II Guerra Mundial, o sistema internacional organizou-se na convicção de que a interdependência económica, o comércio e as instituições multilaterais...
A frase já a conhecemos: “metade do mundo são mulheres. A outra metade, os filhos delas”. Mas há dias em que isso parece valer pouco.
Chegámos a março...
Há um momento certo para tudo, a paráfrase de um adágio tradicional é aplicável a tudo na vida, e na área da Saúde, particularmente na área do medicamento,...
AQUINTRODIA
Generalizou-me o hábito da viagem, a descoberta de lugares de sonho, experimentação de costumes e tradições, usufruto de sabores e emoções, vivência de...
A retórica que acompanha os últimos acontecimentos mundiais sugere que o que aí vem não se trata de uma pequena troca de galhardetes limitada no tempo....
O SC Braga e o Sporting empataram hoje 2-2, na 25.ª jornada da I Liga, com os ‘arsenalistas’ a chegarem à igualdade com um golo já aos 90+6 minutos.
Em...
A equipa de ralis de Miguel Nunes realiza esta noite a apresentação oficial da nova temporada no Nico’s Burger, em Santo António. O evento contará com...
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, numa cimeira com presidentes americanos conservadores, que esta semana reconheceu formalmente...
Gregório Faria, ao volante do AG 1000, foi o vencedor da Rampa da Ponta do Sol, disputada este sábado na Estrada do Livramento, naquele concelho.
O piloto...
O grupo parlamentar do PSD/Madeira esteve hoje na Madalena do Mar, no concelho da Ponta do Sol, junto de produtores de banana da Região, numa iniciativa...
O Nacional somou hoje o sexto jogo consecutivo sem vencer, mas pôs fim a um ciclo de três derrotas seguidas ao empatar no reduto do Moreirense, 1-1, em...
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, veio hoje à Madeira apresentar a moção “Contamos todos”, que norteia a sua recandidatura à liderança do partido...
O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode abriu as inscrições para a 19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter...
A equipa feminina de basquetebol do CAB perdeu, ao início desta tarde de sábado contra a líder da Liga, Quinta dos Lombos, por 74-85.
Em jogo que decorreu...
O treinador do Marítimo, Miguel Moita, reconheceu este sábado que a derrota sofrida na última jornada frente ao Académico de Viseu ainda custa aos adeptos,...