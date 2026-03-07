Gregório Faria lidera Rampa da Ponta do Sol após duas subidas oficiais

Já está na estrada a Rampa da Ponta do Sol, prova automobilística organizada pela Secção de Desportos Motorizados do Clube Desportivo Nacional, com a colaboração do Município da Ponta do Sol. A competição corresponde à segunda prova do Troféu de Rampas da temporada de 2026 e conta à partida com mais de 30 equipas participantes.
Entre os inscritos encontram-se seis equipas do concelho da Ponta do Sol, que disputam a prova num formato muito semelhante ao das edições anteriores, numa etapa que acontece na Estrada do Livramento. Após a realização das duas primeiras subidas oficiais, a liderança pertence a Gregório Faria, ao volante do AG 1000, que soma um tempo total de 6:45,912.
Na segunda posição surge José Romero, em Semog Bravo Sport, a 11,858 segundos do líder, seguido por António Giestas, em BRC CM02, a 13,189 segundos. João Silva e Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, ocupam o quarto lugar, a 13,469 segundos, enquanto Miguel Sousa, em BRC Evo05, fecha o top-5, a 17,484 segundos.
Entre os dez primeiros classificados estão ainda Gil Freitas e Duarte Miranda (Alpine A110 GT), João Filipe Camacho (LBS RX01), Rui Pinto e Rubina Gonçalves (Škoda Fabia Rally2 Evo), Vítor Sá e João Sousa (Alpine A110) e Fabian Czub e Mariano Freitas (Peugeot 208 Rally4).
A terceira subida oficial está agendada para as 15h40.
