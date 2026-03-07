MADEIRA Meteorologia
Gregório Faria lidera Rampa da Ponta do Sol após duas subidas oficiais

    Gregório Faria lidera Rampa da Ponta do Sol após duas subidas oficiais
    Gregória faria vai na frente da prova, com duas subidas oficiais disputadas. RICK VISION
Paulo Graça

Jornalista

Desporto
Data de publicação
07 Março 2026
15:29

Já está na estrada a Rampa da Ponta do Sol, prova automobilística organizada pela Secção de Desportos Motorizados do Clube Desportivo Nacional, com a colaboração do Município da Ponta do Sol. A competição corresponde à segunda prova do Troféu de Rampas da temporada de 2026 e conta à partida com mais de 30 equipas participantes.

  • A dupla João Silva/Luís Rodrigues ao volante do Toyota GR Yaris Rally2
    A dupla João Silva/Luís Rodrigues ao volante do Toyota GR Yaris Rally2 RICK VISION

Entre os inscritos encontram-se seis equipas do concelho da Ponta do Sol, que disputam a prova num formato muito semelhante ao das edições anteriores, numa etapa que acontece na Estrada do Livramento. Após a realização das duas primeiras subidas oficiais, a liderança pertence a Gregório Faria, ao volante do AG 1000, que soma um tempo total de 6:45,912.

Na segunda posição surge José Romero, em Semog Bravo Sport, a 11,858 segundos do líder, seguido por António Giestas, em BRC CM02, a 13,189 segundos. João Silva e Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, ocupam o quarto lugar, a 13,469 segundos, enquanto Miguel Sousa, em BRC Evo05, fecha o top-5, a 17,484 segundos.

  • Vítor Sá está de regresso com o seu Alpine A110.
    Vítor Sá está de regresso com o seu Alpine A110. RICK VISION

Entre os dez primeiros classificados estão ainda Gil Freitas e Duarte Miranda (Alpine A110 GT), João Filipe Camacho (LBS RX01), Rui Pinto e Rubina Gonçalves (Škoda Fabia Rally2 Evo), Vítor Sá e João Sousa (Alpine A110) e Fabian Czub e Mariano Freitas (Peugeot 208 Rally4).

A terceira subida oficial está agendada para as 15h40.

