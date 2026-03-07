I Liga: Nacional com mexidas na defesa e meio-campo

O Nacional joga esta tarde, pelas 15h30, na casa do Moreirense, em duelo da 25.ª jornada da I Liga. Para este encontro, o treinador dos insulares, Tiago Margarido, operou duas mudanças no onze titular face ao último jogo com o SC Braga.

No centro da defesa Zé Vítor é opção de início, em detrimento de Francisco Gonçalves, e no meio-campo Miguel Baeza entra para o lugar de André Sousa.

Onze do Nacional: Kaique, Alan Nuñez, Zé Vitor, Léo Santos, Lenny Vallier, Igor Liziero, Matheus Dias, Miguel Baeza, Gabriel Veron, Chucho Ramírez e Paulinho Bóia.

No banco alvinegro: Kevyn Vinícius , Chico Gonçalves, Daniel Júnior, André Sousa, Jota Garcês, Joel Silva, Deivison, Pablo Ruan, Lucas João

Onze do Moreirense: André Ferreira, Leandro Santos, Gilberto Batista, Maracás, Francisco Domingues, Rodrigo Alonso, Mateja Stjepanovic, Diogo Travassos, Alan, Kiko Bondoso e Luís Hemir

No banco dos cónegos: Mika, Kevyn , Afonso Assis, Jimi Gower, Nile John e Landerson.

O Nacional ocupa a 14.ª posição, com 21 pontos, ao passo que o Moreirense é 7.º classificado, com 34 pontos. A partida desta tarde será arbitrada por Márcio Torres, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.