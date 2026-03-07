I Liga: Nacional com mexidas na defesa e meio-campo

O Nacional joga esta tarde, pelas 15h30, na casa do Moreirense, em duelo da 25.ª jornada da I Liga. Para este encontro, o treinador dos insulares, Tiago Margarido, operou duas mudanças no onze titular face ao último jogo com o SC Braga.
No centro da defesa Zé Vítor é opção de início, em detrimento de Francisco Gonçalves, e no meio-campo Miguel Baeza entra para o lugar de André Sousa.
Onze do Nacional: Kaique, Alan Nuñez, Zé Vitor, Léo Santos, Lenny Vallier, Igor Liziero, Matheus Dias, Miguel Baeza, Gabriel Veron, Chucho Ramírez e Paulinho Bóia.
No banco alvinegro: Kevyn Vinícius , Chico Gonçalves, Daniel Júnior, André Sousa, Jota Garcês, Joel Silva, Deivison, Pablo Ruan, Lucas João
Onze do Moreirense: André Ferreira, Leandro Santos, Gilberto Batista, Maracás, Francisco Domingues, Rodrigo Alonso, Mateja Stjepanovic, Diogo Travassos, Alan, Kiko Bondoso e Luís Hemir
No banco dos cónegos: Mika, Kevyn , Afonso Assis, Jimi Gower, Nile John e Landerson.
O Nacional ocupa a 14.ª posição, com 21 pontos, ao passo que o Moreirense é 7.º classificado, com 34 pontos. A partida desta tarde será arbitrada por Márcio Torres, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.
Fala-se muito, estuda-se muito, promete-se ainda mais.
É quase sempre assim, mas, no essencial, pouco muda. E ninguém consegue explicar – pelo menos de...
A obesidade é uma doença multifactorial que coloca desafios diários a doentes, a profissionais de saúde e aos decisores políticos. Os números são assustadores,...
O Dia Internacional da Mulher, que se celebra amanhã, não nasceu para flores, jantares “de mulheres, para mulheres” ou de slogans.
Nasceu, no século XX,...
DO FIM AO INFINITO
De vez em quando, acordo a meio da noite e sinto todo o mal do Mundo dentro de mim, como se eu fosse o abismo da existência. É lixado sentir uma coisa...
Hoje, volto a escrever sobre mulheres. Uma em concreto, E, não é, apenas e sobretudo, por estarmos no mês de março. Escrevo, curiosamente, porque recebi...
Desde a II Guerra Mundial, o sistema internacional organizou-se na convicção de que a interdependência económica, o comércio e as instituições multilaterais...
A frase já a conhecemos: “metade do mundo são mulheres. A outra metade, os filhos delas”. Mas há dias em que isso parece valer pouco.
Chegámos a março...
Há um momento certo para tudo, a paráfrase de um adágio tradicional é aplicável a tudo na vida, e na área da Saúde, particularmente na área do medicamento,...
AQUINTRODIA
Generalizou-me o hábito da viagem, a descoberta de lugares de sonho, experimentação de costumes e tradições, usufruto de sabores e emoções, vivência de...
A retórica que acompanha os últimos acontecimentos mundiais sugere que o que aí vem não se trata de uma pequena troca de galhardetes limitada no tempo....
O SC Braga e o Sporting empataram hoje 2-2, na 25.ª jornada da I Liga, com os ‘arsenalistas’ a chegarem à igualdade com um golo já aos 90+6 minutos.
Em...
A equipa de ralis de Miguel Nunes realiza esta noite a apresentação oficial da nova temporada no Nico’s Burger, em Santo António. O evento contará com...
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, numa cimeira com presidentes americanos conservadores, que esta semana reconheceu formalmente...
Gregório Faria, ao volante do AG 1000, foi o vencedor da Rampa da Ponta do Sol, disputada este sábado na Estrada do Livramento, naquele concelho.
O piloto...
O grupo parlamentar do PSD/Madeira esteve hoje na Madalena do Mar, no concelho da Ponta do Sol, junto de produtores de banana da Região, numa iniciativa...
O Nacional somou hoje o sexto jogo consecutivo sem vencer, mas pôs fim a um ciclo de três derrotas seguidas ao empatar no reduto do Moreirense, 1-1, em...
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, veio hoje à Madeira apresentar a moção “Contamos todos”, que norteia a sua recandidatura à liderança do partido...
O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode abriu as inscrições para a 19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter...
A equipa feminina de basquetebol do CAB perdeu, ao início desta tarde de sábado contra a líder da Liga, Quinta dos Lombos, por 74-85.
Em jogo que decorreu...
O treinador do Marítimo, Miguel Moita, reconheceu este sábado que a derrota sofrida na última jornada frente ao Académico de Viseu ainda custa aos adeptos,...