Motociclista ferido em colisão na Via Rápida entre o Caniço e o Funchal

Um homem ficou ferido esta quarta-feira, na sequência de um acidente de viação ocorrido na Via Rápida, no sentido Caniço-Funchal.
A vítima, que conduzia uma motorizada, não conseguiu evitar a colisão com uma viatura ligeira de passageiros, sofrendo ferimentos que obrigaram à sua hospitalização. Os restantes ocupantes do automóvel saíram ilesos.
No local estiveram uma ambulância e uma viatura de apoio dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, mobilizando um total de nove operacionais.
Após ser assistido no local, o motociclista foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.
SIGA FREITAS
Noutro dia dei por mim a ler uma notícia que parecia saída de um filme, mas não — é a vida a ser mais genial do que qualquer argumentista.
As protagonistas?...
Ouvir um “não”, que implica não ter e não conseguir algo que queremos, não é fácil e dói. Todos nós tornamo-nos pequenos “monstros” nesse momento.
Estamos...
No próximo Domingo, os Cidadãos com Direito de eleger são chamados ao sufrágio das Autarquias Locais portuguesas.
Ao contrário de países mais ricos e de...
Imagine o leitor que pôs, a custo, um dinheirinho de lado. Difícil, eu sei, nos dias de hoje e tal, mas imagine que consegue, ou que que lhe cai algum...
Anteontem, no Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira – foi exibido o documentário “Uma casa com a rua lá dentro”, da autoria de André Moniz Vieira,...
No outro dia, numa daquelas livrarias da baixa chiado de Lisboa, deparei-me com a obra de Eça de Queirós, Uma Campanha Alegre. Livro publicado em Lisboa...
Uma das marcas mais características das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é seguramente a sua dimensão solidária, uma genuína...
Vivemos um tempo estranho. Falamos sobre tudo, opinamos sobre todos, mas raramente paramos para ouvir ou sentir de verdade. É como se a vida tivesse virado...
Como lembrava Agostinho da Silva: “O Homem não nasceu para trabalhar, mas sim para criar”
O que aconteceria se, por um momento, nos permitíssemos o luxo...
Autonomia. Por vezes, até parece um palavrão solene. Repetido até à exaustão em discursos, entrevistas e comemorações oficiais.
Só que, na prática, tem...
A adoção de assinaturas eletrónicas deixou de ser “nice to have” para se tornar peça central na governança documental das PME. Além de reduzir erros operacionais - desde versões divergentes...
As ilhas do grupo Oriental dos Açores vão estar sob aviso amarelo entre quinta-feira e sexta-feira e as do grupo Central estão sob avisos laranja e amarelo...
A poeta e historiadora angolana Ana Paula Tavares, autora de uma vasta obra literária em prosa e poesia e de textos científicos, venceu o Prémio Camões...
O grupo Pestana CR7 Lifestyle Hotels lançou oficialmente o “Inverse by CR7”, um novo conceito de sports bar que promete romper com o previsível e oferecer...
“No próximo domingo, temos a oportunidade de eleger um Executivo Municipal que volte a olhar para o nosso concelho como um todo e que volte a acautelar...
Numa altura em que se completam dois anos sobre os grandes incêndios que assolaram o concelho do Porto Moniz, o candidato do PS à presidência da Câmara...
Rui Caetano pediu hoje uma oportunidade para mostrar que é possível governar o Funchal defendendo os direitos dos funchalenses, planeando a cidade a médio...
As cinco Lojas da Juventude em funcionamento na Região já receberam 38.247 jovens nos últimos quatro anos, revelou hoje a secretária regional de Inclusão,...
O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) defende uma intervenção profunda no Largo das Babosas, um dos espaços emblemáticos do Monte, que hoje se encontra...
A candidatura do PAN sob o mote ‘Melhor é Possível por Santa Cruz’ denuncia a negligência e abandono na zona do Cristo Rei, no Garajau.
“Um monumento como...
Chefes da diplomacia de países europeus e árabes discutem na quinta-feira em Paris “modalidades de um compromisso coletivo” para “operacionalizar” um Estado...