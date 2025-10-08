Motociclista ferido em colisão na Via Rápida entre o Caniço e o Funchal

Um homem ficou ferido esta quarta-feira, na sequência de um acidente de viação ocorrido na Via Rápida, no sentido Caniço-Funchal.

A vítima, que conduzia uma motorizada, não conseguiu evitar a colisão com uma viatura ligeira de passageiros, sofrendo ferimentos que obrigaram à sua hospitalização. Os restantes ocupantes do automóvel saíram ilesos.

No local estiveram uma ambulância e uma viatura de apoio dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, mobilizando um total de nove operacionais.

Após ser assistido no local, o motociclista foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.