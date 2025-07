Motociclista ferido em colisão em Câmara de lobos

Um homem de 30 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro, na Rua Padre Pita Ferreira, em Câmara de Lobos.

A vítima, que conduzia a mota envolvida no acidente, apresentava várias escoriações no corpo. Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e posteriormente transportada ao hospital, onde permanece em tratamento.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.