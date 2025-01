Motociclista ferido com gravidade após despiste na Estrada Monumental

Um motociclista ficou gravemente ferido esta tarde após sofrer um despiste na Estrada Monumental, no Funchal, junto à entrada de um prédio de habitação.

O acidente complicou-se devido à atitude do condutor, que, em vez de aguardar pelo socorro no local, abandonou a zona do despiste e meteu-se num prédio, agravando os ferimentos que já apresentava. O motociclista foi encontrado mais tarde num andar desse edifício por uma testemunha, que alertou para o 112.

Com um ferimento grave numa perna, a vítima foi assistida no local por uma equipa médica da EMIR e pela equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa.

Posteriormente, a vítima foi transportada para o hospital em estado considerado grave, onde permanece em observação no serviço de urgências, segundo fonte hospitalar reforçou ao JM.