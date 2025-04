A morte de uma jovem de apenas 12 anos está a causar consternação e indignação, especialmente junto da comunidade escolar, mas não só.

A notícia da morte foi avançada pelo DN-Madeira e já foi confirmada pelo JM esta quarta-feira. A menina foi encontrada já sem vida pela mãe, ao chegar a casa, e na mesma divisão haveria uma carta, ao que tudo indica escrita pela menor.

As alegações de que a criança vinha sendo vítima de bullying no meio escolar estão a gerar uma onda de reações e comentários nas redes sociais. Desde logo, há quem peça que se apurem responsabilidades com a realização de um inquérito.