Morreu o homem que se encontrava na viatura que foi, esta manhã, atingida por uma pedra na Madalena do Mar, mais concretamente junto à ‘boca’ do túnel perto do bairro dos Pescadores.

O JM apurou junto de uma pessoa que se encontrava no local, na hora da ocorrência, que o homem, turista continental, terá sido alvo de tentativas de reanimação mas não resistiu aos ferimentos. Os Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram para a zona mas o comandante disse, ao Jornal, não estar a conseguir contactos com a ambulância, remetendo-nos para o Serviço Regional de Proteção Civil que por sua vez ainda não confirmou esta tragédia.

Contudo, sabe-se que o turista acabou por falecer, informação confirmada entretanto pela Proteção Civil Municipal da Ponta do Sol. Nesta altura, aguardava-se a presença do delegado de saúde. A EMIR e a PSP foram chamadas para o local.