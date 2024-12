O alarme do Centro de Saúde da Camacha, localizado no centro da localidade, tem disparado de forma praticamente continuada pelo menos ao longo da última semana, o que aconteceu no período do dia, mas sobretudo da noite, perturbando os moradores daquela zona, que não conseguem descansar.

Segundo informações chegadas ao nosso Jornal, há noites em que o alarme prossegue ativo durante toda a madrugada, intercalado com algumas interrupções, mas logo recomeça o som que tem gerado constrangimentos no descanso dos moradores.

Segundo apurou o nosso Jornal, ao início da manhã, o alarme volta a estar silenciado, coincidindo com a altura em que a unidade de saúde começa a operar.

Porém, durante a noite o cenário tem-se repetido durante os últimos dias.