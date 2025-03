Num balanço realizado ao final da tarde desta quarta-feira pelo Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, no âmbito da situação meteorológica adversa que assola o arquipélago desde o dia de ontem, são várias as vias que estão encerradas ou condicionadas ao trânsito.

A Proteção Civil indica que na Calheta, a ER101 está condicionada devido à queda de uma árvore. O Caminho do Tanque, no Arco da Calheta, está igualmente condicionado.

Em Câmara de Lobos, está também condicionado o Lombo Chão, no Curral das Freiras.

A ER 209, na Ponta do Sol, freguesia dos Canhas, está condicionada devido a derrocada e queda de ramos de árvores.

Na Ribeira Brava, a Estrada do Lugar da Serra, na Tabua, no troço final, está encerrada por causa do movimento de massa, assim como a promenade da Tabua.

Em Santa Cruz, movimentos de massa levaram ao condicionamento da Estrada da Portela, na Camacha, e da Estrada das Eiras Velhas, em Santa Cruz.

Em Santana, a Estrada do Lombo Galego, na freguesia do Faial, está encerrada devido a uma derrocada, assim como o Caminho do Pico do Lombo Galega. Já a Estrada da Corujeira de Cima, na freguesia do Faial, está condicionada devido à queda de árvore.

Em São Vicente, uma derrocada levou ao encerramento da Estrada Ribeira Grande/ Lombo Garcês.

Já no Porto Santo, o acesso à Alameda Infante D. Henrique está encerrado por uma questão de segurança.