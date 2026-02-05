MADEIRA Meteorologia
Marinha Portuguesa coordena resgate médico de tripulante a sudoeste da Madeira

Paulo Graça

Jornalista

05 Fevereiro 2026
A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou ontem o resgate de um tripulante de um navio de cruzeiro que navegava a cerca de 180 milhas náuticas (aproximadamente 290 quilómetros) a sudoeste da Madeira.

O alerta foi recebido pelas 19h00, dando conta de que um dos tripulantes apresentava fortes dores abdominais e necessitava de assistência médica urgente. Na sequência da comunicação, foi contactado o Centro de Orientação de Doentes Urgentes-Mar (CODU-MAR), que avaliou a situação e determinou a necessidade de evacuação médica.

Para o local foi acionado um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, transportando a bordo uma Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC), responsável pela estabilização clínica da vítima durante a operação.

O tripulante foi resgatado e transportado para o Aeroporto Internacional da Madeira-Cristiano Ronaldo-, tendo depois sido encaminhado pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para uma unidade hospitalar, onde recebeu acompanhamento médico especializado.

Nesta operação estiveram envolvidos meios do MRSC Funchal, do CODU-MAR, da Força Aérea Portuguesa, da EMIR do SRPC, dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal.

