Mais de 40 condutores detidos pela Polícia

A Polícia de Segurança Pública deteve 41 pessoas na Madeira por condução sob o efeito do álcool e por condução sem habilitação legal. Só na última semana foram registadas 10 detenções, todas por crimes rodoviários.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou os dados das operações de fiscalização rodoviária realizadas nas últimas três semanas nas estradas da RAM, que resultaram na detenção de 41 condutores por infrações graves e criminais ao Código da Estrada.

Na semana mais recente, entre 2 e 8 de janeiro, a PSP deteve 10 pessoas, todas por crimes rodoviários. Em causa estão condutores que circulavam em estado de embriaguez (5) e outros que conduziam sem estarem legalmente habilitados (5). Estes ilícitos podem, em determinados casos, conduzir à aplicação de penas de prisão, além de outras sanções previstas na lei.

Nas duas semanas anteriores, entre 19 e 25 de dezembro de 2025 e entre 26 de dezembro de 2025 e 1 de janeiro de 2026, foram detidas 31 pessoas. Destas, 28 foram apanhadas a conduzir sob o efeito do álcool e três por condução sem habilitação legal.