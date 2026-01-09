Mais de 40 condutores detidos pela Polícia

A Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou os dados das operações de fiscalização rodoviária realizadas nas últimas três semanas nas estradas da RAM, que resultaram na detenção de 41 condutores por infrações graves e criminais ao Código da Estrada.
Na semana mais recente, entre 2 e 8 de janeiro, a PSP deteve 10 pessoas, todas por crimes rodoviários. Em causa estão condutores que circulavam em estado de embriaguez (5) e outros que conduziam sem estarem legalmente habilitados (5). Estes ilícitos podem, em determinados casos, conduzir à aplicação de penas de prisão, além de outras sanções previstas na lei.
Nas duas semanas anteriores, entre 19 e 25 de dezembro de 2025 e entre 26 de dezembro de 2025 e 1 de janeiro de 2026, foram detidas 31 pessoas. Destas, 28 foram apanhadas a conduzir sob o efeito do álcool e três por condução sem habilitação legal.
Em muitas casas madeirenses, de Maturín à Calheta ou de Maracaibo ao Funchal, o início de 2026 trouxe o mesmo ritual silencioso: ligar a televisão, confirmar...
O início de um novo ano costuma trazer consigo promessas de mudança, resoluções pessoais e, pelo menos em teoria, alguma vontade de fazer diferente. No...
Este texto não é um “apelo ao voto”.
Os “apelos ao voto” incomodam. São o atrevimento de pressionar ou de se intrometer na Consciência de cada um.
Prefiro...
DO FIM AO INFINITO
Na verdade, para o título ser perfeito, aquele ‘à’ devia ter o acento ao contrário. Acento agudo. É assim que se diz, não é? Agudo, grave, circunflexo......
A criação, em 2023 do sistema de devolução das propinas, ou seja, de um prémio salarial para jovens qualificados foi anunciada como uma medida de estímulo...
Estamos em janeiro, mas, não tarda, chegaremos a março ou maio, e todos se vão lembrar do dia da mulher e do dia da mãe. Vão chover estatísticas sobre...
A música transporta-nos sempre para momentos, lugares, pessoas, é uma característica de vínculo perene, muitas vezes saudosista.
Por estes dias fiz-me...
Este artigo, no início de um novo ano e de esperança renovada num mundo melhor, não poderia ter outro tema que não fosse a Venezuela. Não apenas porque...
AQUINTRODIA
Ainda estoiravam as detonações dos festejos do Novo Ano, ainda não se haviam arrumado os fraques e as lantejoulas e já o mundo se surpreendia com mais...
O ano de 2025 foi um ano bom para a Madeira e para a generalidade dos Madeirenses. Voltámos a ter estabilidade política e também fruto disso mais um ano...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, falou hoje com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sobre o reforço da segurança no Ártico, depois...
A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) foi chamada, ao início da noite desta sexta-feira, para prestar socorro a uma vítima de um acidente de viação ocorrido...
A reunião de hoje do Conselho de Estado sobre a situação internacional, em particular na Ucrânia e na Venezuela, terminou hoje, ao fim de quatro horas,...
O ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno tem cinco concorrentes a ocupar o cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), incluindo...
O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, apresentou hoje o programa UPGRADE ao presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge...
Foi hoje aprovado, no parlamento, a lei apresentada pelo Governo da Républica, que consagra o Estatuto da Pessoa Idosa.
Segundo o partido, esta lei agora...
Uma das filhas do coronel Juan Rodriguez Ramos, um dos dois presos políticos madeirenses na Venezuela, quer saber que é que está a ser feito, por parte...
Um novo acidente de contornos invulgares voltou a marcar esta semana. Depois do episódio registado ontem em Ponta Delgada, no concelho de São Vicente,...
O Forum Madeira inicia 2026 com a 1.ª edição do Showcooking Forum Saudável, uma iniciativa dedicada à promoção de hábitos alimentares simples, equilibrados...
O Chega, na voz do deputado Francisco Gomes, realça que as alterações ao SSM constituem uma “trapalhada política e jurídica, com impactos graves na mobilidade,...