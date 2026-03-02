Operação no terreno com foco na fiscalização rodoviária e imigração ilegal

Arrancou esta segunda-feira a operação “Portugal Sempre Seguro 2026”, uma iniciativa coordenada pelo Sistema de Segurança Interna (SSI) que decorrerá ao longo do ano em todo o território nacional. Segundo as forças de segurança, as ações serão conduzidas “de forma responsável e equilibrada”.
A operação integra ações de fiscalização rodoviária e de combate à imigração ilegal, abrangendo ainda o controlo de estabelecimentos de venda e consumo de bebidas alcoólicas - com especial atenção ao consumo por menores - , estabelecimentos comerciais, armas e munições, tráfico de droga e atividade de segurança privada.
Na Madeira, não foi divulgada informação oficial detalhada sobre a operação por parte das forças e autoridades de segurança, com exceção da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE), que confirmou ao JM ter equipas de prevenção preparadas para eventual solicitação de intervenção.
Apesar dos contactos do JM, a Polícia de Segurança Pública (PSP) não prestou esclarecimentos nem emitiu qualquer comunicado sobre a operação na Região. Ainda assim, o Jornal apurou que, durante a manhã, a polícia realizou ações em vários locais, incluindo zonas onde residem imigrantes em condições consideradas precárias e ilegais.
Participam na operação a Guarda Nacional Republicana (GNR), a PSP, a Polícia Judiciária (PJ), a Polícia Marítima (PM), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).
Em comunicado, o SSI sublinha que a operação “consolida uma estratégia nacional de prevenção e reforça a confiança nas instituições, afirmando Portugal como um país seguro, onde as forças e serviços de segurança atuam de forma coordenada para prevenir, proteger e servir”.
