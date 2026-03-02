MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Simulacro de incêndio reforça cultura de segurança na Escola do Porto Moniz

    Simulacro de incêndio reforça cultura de segurança na Escola do Porto Moniz
    Presidente da Autarquia, Olavo Câmara, assistiu ao exercício. DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
02 Março 2026
13:04

Realizou-se um simulacro de incêndio na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, numa iniciativa considerada fundamental para reforçar a cultura de segurança e a capacidade de resposta da comunidade educativa em emergências.

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz e a vereadora com o pelouro da Educação marcaram presença na ação, que contou com a colaboração da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e da Esquadra da PSP do Porto Moniz. Os autarcas acompanharam de perto o exercício, sublinhando a importância da prevenção, da preparação e da articulação entre todos os intervenientes.

  • Simulacro de incêndio reforça cultura de segurança na Escola do Porto Moniz

Este tipo de iniciativas permite testar procedimentos, identificar eventuais constrangimentos e oportunidades de melhoria, bem como garantir que alunos, docentes e restantes profissionais sabem como agir de forma rápida, organizada e segura perante um cenário de risco.

  • Simulacro de incêndio reforça cultura de segurança na Escola do Porto Moniz

A Câmara Municipal do Porto Moniz reafirma, assim, o seu compromisso com a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar, continuando a promover e a apoiar ações que contribuem para um ambiente educativo cada vez mais seguro e resiliente.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como os vários encerramentos de agências bancárias na Madeira o têm afetado?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas