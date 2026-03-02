Simulacro de incêndio reforça cultura de segurança na Escola do Porto Moniz

Realizou-se um simulacro de incêndio na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, numa iniciativa considerada fundamental para reforçar a cultura de segurança e a capacidade de resposta da comunidade educativa em emergências.

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz e a vereadora com o pelouro da Educação marcaram presença na ação, que contou com a colaboração da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e da Esquadra da PSP do Porto Moniz. Os autarcas acompanharam de perto o exercício, sublinhando a importância da prevenção, da preparação e da articulação entre todos os intervenientes.