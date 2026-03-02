Simulacro de incêndio reforça cultura de segurança na Escola do Porto Moniz

Realizou-se um simulacro de incêndio na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, numa iniciativa considerada fundamental para reforçar a cultura de segurança e a capacidade de resposta da comunidade educativa em emergências.
O Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz e a vereadora com o pelouro da Educação marcaram presença na ação, que contou com a colaboração da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e da Esquadra da PSP do Porto Moniz. Os autarcas acompanharam de perto o exercício, sublinhando a importância da prevenção, da preparação e da articulação entre todos os intervenientes.
Este tipo de iniciativas permite testar procedimentos, identificar eventuais constrangimentos e oportunidades de melhoria, bem como garantir que alunos, docentes e restantes profissionais sabem como agir de forma rápida, organizada e segura perante um cenário de risco.
A Câmara Municipal do Porto Moniz reafirma, assim, o seu compromisso com a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar, continuando a promover e a apoiar ações que contribuem para um ambiente educativo cada vez mais seguro e resiliente.
