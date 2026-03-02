Rajada de vento de 118 km/h registada no Chão do Areeiro

Os dados mais recentes das várias estações do IPMA, registados às 15h00, confirmam o agravamento das condições de vento na Madeira, com rajadas muito fortes nas zonas altas e na faixa leste da ilha, cenário que continua a condicionar as operações no Aeroporto da Madeira.
Em Santa Cruz (estação de Santa Catarina/Aeroporto), a temperatura é de 14,6ºC e a humidade situa-se nos 51%, não havendo registo de vento médio na tabela disponibilizada. Ainda assim, os valores registados nas estações próximas evidenciam um quadro de vento significativo na área envolvente.
No Caniçal, o vento sopra de norte com intensidade média de 47,9 km/h, tendo sido registadas rajadas até 84 km/h na última hora e 95 km/h desde a meia-noite.
Na Ponta de São Jorge, o vento médio atinge 33,1 km/h de norte, com rajadas de 81 km/h na última hora e 93 km/h desde as 00h00. Também em Porto Santo, na zona do Aeroporto, o vento médio é de 38,5 km/h de norte, com rajadas até 70 km/h na última hora e 71 km/h desde a meia-noite.
Nas zonas montanhosas, os valores são particularmente expressivos. No Chão do Areeiro, o vento médio é de 55,4 km/h de nordeste, com rajadas que atingiram os 118 km/h, tanto na última hora como desde as 00h00, o valor mais elevado registado até ao momento.
No Pico Alto, as rajadas chegaram aos 57 km/h na última hora e aos 87 km/h desde a meia-noite. Nos Prazeres, o vento médio é de 43,6 km/h, com rajadas até 79 km/h.
No Funchal (Observatório), o vento sopra de nordeste com intensidade média de 18,4 km/h e rajadas até 55 km/h na última hora, mantendo-se também significativo em zonas expostas da vertente sul.
Quanto às temperaturas, variam entre os -1,1ºC no Pico do Areeiro e os 17,4ºC no Funchal (Observatório). A humidade relativa atinge os 100% no Pico do Areeiro e no Chão do Areeiro, enquanto em Selvagem Grande regista 99%.
