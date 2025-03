Mais de 120 operacionais respondem aos incidentes provocadas pela “Depressão Martinho”

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) já mobilizou mais de 120 operacionais de meia centena de meios para acudir a incidentes provocados pela “Depressão Martinho”.

Segundo Valter Ferreira, do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), que fez o balanço das últimas horas para a JM/FM e JM Madeira, entre as 14h30 de ontem e as 11h30 de hoje, o SRPC registou um total de 51 ocorrências relacionadas com a “Depressão Martinho”. Para responder a estas situações, foram mobilizados meios municipais, incluindo serviços camarários e corpos de bombeiros, num total de 121 operacionais e 58 meios técnicos.

A maioria dos incidentes está associada a movimentos de massa, num total de 21 casos, bem como a quedas de árvores, cabos elétricos e elementos de construção para a via pública, além de outras situações de perigo em estradas.

Duas estradas regionais encontram-se condicionadas devido às ocorrências registadas. A Estrada Regional 103, no Montado do Barreiro, no Monte, está obstruída, enquanto a Estrada Regional 222, no Arco da Calheta, foi afetada por uma derrocada que condicionou a circulação.

Tal como já foi avançado pelo JM, uma das ocorrências de maior relevância foi a queda de um muro sobre uma habitação na Ponta do Sol, que resultou no desalojamento de três pessoas.

Apesar dos danos materiais, não houve feridos. A habitação ficou inabitável, e o Serviço Municipal de Proteção Civil, em colaboração com a Segurança Social, está a tomar as medidas necessárias para realojar as vítimas.