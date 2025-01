Uma mãe, com quatro filhos a seu cargo, pede ajuda para arrecadar dinheiro depois de a família ter tido conhecimento que um dos filhos foi diagnosticado com leucemia.

A progenitora, para poder acompanhar o filho doente, deixou o trabalho e é por isso que necessita de ajuda para sustentar o resto da família, com a agravante de ser mãe solteira.

O menino em causa, chama-se Gonçalo, tem 3 anos, e, neste momento, está internado no IPO do Porto, com todos os custos associados à parte clínica, de viagem e de estadia, a serem suportados pelo SESARAM.

A tia do pequeno Gonçalo falou ao Jornal e objetivou que o propósito do lançamento desta campanha se prende com as restantes três crianças, que precisam, naturalmente, de sustento, afiançando que a acompanhar o menor foi a madrinha e que a mãe ficou na Região. “Ficou em estado de choque e teve de ficar com os outros filhos”, entre os quais um bebé de 10 meses.

O “Gonçalo tem três aninhos e é um menino muito especial. Estou fazendo esta angariação de fundos para angariar algum dinheiro para me ajudar com as despesas de alojamento e transporte para o hospital, para as despesas que vão acontecer com esta situação repentina. Somos da Madeira e tenho outros três filhos: uma com doze anos, um com sete anos e a mais nova com dez meses”, é redigido pela progenitora na página que dá acesso à doação.

A qual pode consultar, aqui.

A família estabeleceu uma meta de 5 mil euros de doação e, de acordo com consulta feita pelo Jornal, de momento, já angariou 624 euros, o que corresponde a 12% do total que pretendem atingir.

De acordo com Jéssica Nunes, a tia da criança, esse dinheiro já serviu para pagar a viagem da mãe até ao Porto, para onde vai na 2.ª feira, levando a criança de 10 meses consigo. Os outros dois filhos ficam na Região, ao encargo de pessoas de família, segundo apurou o Jornal.