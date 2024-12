A mãe do aluno da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche do Porto Moniz que terá sido alegadamente agredido por uma professora durante uma aula, já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública (PSP) e espera a expulsão da docente.

A situação, conforme contou ao JM, remonta ao dia de ontem, por volta das 08h00, quando o jovem, de 10 anos, se recusou a abandonar a sala, após uma falta disciplinar. “Segundo o meu filho, o colega que estava atrás dele chamou-o para lhe fazer uma pergunta e, quando ele se virou para falar, a professora foi direta a ele e marcou falta disciplinar e ocorreu o sucedido”, explicou a encarregada de educação.

“Ele ligou-me a chorar a dizer que a professora o tinha agarrado pelo braço para metê-lo na rua e, como ele não queria ir, jogou-o contra a parede”, relatou, adiantando que teve de levar o filho para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência das muitas dores que o menino apresentava no pulso e na mão.

“Nas fotografias é possível vermos o braço vermelho com a marcação das unhas da professora”, evidenciou. “A criança pode não se portar bem, mas não é razão para maltratá-la”, defendeu, esperando que “a professora seja expulsa da escola”.

Conforme já tinha noticiado o JM, José Sequeira, diretor da escola, confirmou ao Jornal a situação, lamentando a postura da professora. E, embora a docente ainda continue em funções, adiantou que estão a ser recolhidas todas as informações necessárias para que o caso seja encaminhado para a SRE.

Leia mais sobre o tema na edição impressa de amanhã do JM.