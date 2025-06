Madeira destaca-se nas apreensões de heroína e ecstasy em 2024

Os órgão de Polícia Criminal (OPC) apreenderam mais de 14 kg de heroína e mais de 9 mil comprimidos de ecstasy em 2024. Segundo o relatório anual da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, que foi divulgado recentemente pela Polícia Judiciária (PJ), a Madeira esteve na linha da frente nas apreensões de substâncias ilícitas, sobretudo no que diz respeito à heroína e ao ecstasy. Lisboa liderou em termos de quantidade de heroína apreendida, com 52,41 kg (55,6% do total nacional), logo seguida da Madeira, que registou 14,97 kg (15,9%) do valor apreendido em 2024. Este valor coloca a RAM como o segunda zona do país com maior volume de apreensões deste tipo de droga, ficando à frente do Porto (13,96 kg) e de Faro (7,18 kg), por exemplo. Apesar de os números absolutos de apreensões serem inferiores (menos de 50 casos), o volume apreendido revela operações significativas no arquipélago por parte das autoridades.

Ecstasy: 9.319 comprimidos apreendidos na Madeira

O documento elaborado pela PJ diz, ainda, do crescimento muito expressivo das apreensões de ecstasy. Tratou-se, em 2024, de um aumento de 138,3% face ao ano anterior. No território português foram apreendidas 217.053 unidades, sendo que a Madeira a contribuiu com 9.319 comprimidos apreendidos (4,3% do total), um valor semelhante ao de Setúbal. Mais uma vez, Lisboa liderou as apreensões desta substância com 95.811 comprimidos (44,2%), seguida do Porto (75.067 – 34,6%). 674 indivíduos foram intervenientes identificados no tráfico de ecstasy, em todo o país. A faixa etária predominante continua a ser a dos 21 aos 29 anos.

Autoridades e detenções: PSP lidera as apreensões e detenções