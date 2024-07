Após porfiadas diligências, o JM conseguiu apurar, hoje, que Pedro Manuel Ponte, foi abatido com vários projéteis de arma de fogo no passado sábado às 08:30, no interior da sua residência em Buccleuch, um subúrbio do norte da cidade de Joanesburgo.

Pedro Manuel Ponte é luso-descendente com raízes na freguesia dos Canhas.

Ninguém conhece os motivos desta ação criminosa que vitimou o luso descendente e de acordo com o seu colega de 12 anos, o madeirense Noélio Caires, o qual avançou ao JM que o caso está a ser investigado pela polícia sul africana e também por uma equipa de detetives privados, esta a expensas da administração do MTM Butchers.

Noélio Caires disse que este homicídio trouxe preocupações acrescidas uma vez que o malogrado Pedro Manuel Ponte, foi no mês passado atacado e alvejado com 8 projéteis de arma de fogo quando se dirigiu a garagem com o veículo de sua esposa para efeitos de manutenção.

Internado numa unidade hospitalar foi intervencionado, tendo recuperado dos ferimentos infligidos e convalescido.

Noélio Caires disse-nos que uma das razões por que empregaram uma equipa de detetives particulares é por querem saber o móbil e contornos deste homicídio porque tanto ele como os seus colegas da gerência estão apreensivos com a consumação desta ação que se consumou após ter sido previamente atacado e num espaço tão curto de tempo foi assassinado.

O talho MTM situado no CBD no coração da cidade de Joanesburgo, dispões de 8 seguranças armados uma vez que existem agora receios profundos espoletados pelo assassinato do malogrado ex-gerente e colega Pedro Manuel Ponte.