O navio Lobo Marinho retomou hoje as viagens entre o Funchal e o Porto Santo, depois de seis semanas de paragem para manutenção. No entanto, o regresso às operações ficou marcado por um atraso de meia hora na partida do Funchal em direção a ilha dourada esta manhã.

Questionada sobre a causa do atraso, a Porto Santo Line (PSL) esclareceu que “se trataram de “apenas atrasos normais de início de operação”, sendo que o processo de retoma implica alguns ajustes para que a viagem prosseguisse sem demais incidentes.