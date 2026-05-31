Lixo espalhado no Chão das Feiteiras denuncia falta de civismo na serra

Um leitor do JM fez chegar à redação uma imagem que evidencia uma situação de clara falta de civismo no Chão das Feiteiras, no Perímetro Florestal do Poiso.

Segundo relatou ao Jornal, ao passar pelo local durante o dia deste domingo deparou-se com lixo espalhado por uma vasta área, incluindo garrafas, sacos e outros resíduos abandonados à vista de quem por ali circulava.

No mesmo espaço eram ainda visíveis algumas tendas, indiciando a presença recente de campistas naquela zona de lazer muito procurada por residentes e visitantes.

A situação causa preocupação para as autoridades, sobretudo porque o parque dispõe de várias infraestruturas destinadas ao uso dos visitantes, nomeadamente áreas para merendas, fontanários, lareiras e espaços apropriados para a utilização de fogareiros.

Existem igualmente, como não poderia deixar de ser, diversos pontos destinados ao depósito de resíduos.