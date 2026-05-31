Lixo espalhado no Chão das Feiteiras denuncia falta de civismo na serra

Um leitor do JM fez chegar à redação uma imagem que evidencia uma situação de clara falta de civismo no Chão das Feiteiras, no Perímetro Florestal do Poiso.
Segundo relatou ao Jornal, ao passar pelo local durante o dia deste domingo deparou-se com lixo espalhado por uma vasta área, incluindo garrafas, sacos e outros resíduos abandonados à vista de quem por ali circulava.
No mesmo espaço eram ainda visíveis algumas tendas, indiciando a presença recente de campistas naquela zona de lazer muito procurada por residentes e visitantes.
A situação causa preocupação para as autoridades, sobretudo porque o parque dispõe de várias infraestruturas destinadas ao uso dos visitantes, nomeadamente áreas para merendas, fontanários, lareiras e espaços apropriados para a utilização de fogareiros.
Existem igualmente, como não poderia deixar de ser, diversos pontos destinados ao depósito de resíduos.
O aumento das mensalidades nos lares privados, motivado sobretudo pela falta de trabalhadores, expõe uma das feridas mais profundas e silenciosas da nossa...
silviamariamata@gmail.com
Sempre ouvi dizer que roubar é feio. Quando a minha tia se apaixonou pelo marido da sua vida inteira, a família toda não achou graça nenhuma. Menos meu...
A conversa sobre o subsídio de mobilidade aérea começa e termina sempre no mesmo ponto: o custo. O Estado olha para os milhões gastos com as viagens dos...
Há notícias que deviam parar um país inteiro. Notícias que deviam obrigar-nos a olhar ao espelho enquanto sociedade e perguntar: em que momento nos tornámos...
A ‘manosfera’ não inventou o desprezo pelos direitos das mulheres ou por qualquer outro ser humano. Esse desprezo é antigo. Foi aprendido à mesa, no café,...
DO FIM AO INFINITO
Não sei se já escrevi isto, mas de qualquer maneira vou repetir: Tudo o que faço e fica mal feito, seja de propósito, sem querer, ou por acaso, conduz-me...
Como soe dizer-se, mão amiga chamou-me a atenção para um vídeo publicado pelo deputado do Chega Francisco Gomes, em que este, naquele estilo irado, lançava...
Há uma pergunta que as democracias raramente fazem a tempo: o que é que acontece depois? Não depois da próxima eleição. Mas depois da erosão lenta, depois...
Corria o ano de 2020 e o PSD, na Assembleia Municipal do Funchal, proponha a criação de um Programa de Emergência para a Cultura.
Tempos excecionais obrigavam...
Há um ponto em que praticamente todos concordamos: a habitação tornou-se um dos maiores problemas sociais da atualidade. Comprar casa virou um exercício...
O terceiro episódio da Casa da Luz é focado no consumidor, com especial atenção à experiência e às necessidades do cliente.
Desta vez, o convidado é Davide...
O drone que se despenhou num edifício residencial na Roménia, esta semana, perto da fronteira com a Ucrânia, é um aparelho de conceção russa, do tipo Geran-2,...
A PSP fez o controlo fronteiriço de cerca de 52 mil passageiros nos aeroportos nacionais até às 15:00, decidindo aplicar 16 medidas cautelares para cumprir...
O primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, deu ao Presidente do país, Tamás Sulyok, até à meia-noite de hoje para se demitir e afirmou que, caso contrário,...
O presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD/Madeira considerou que a Madeira é um “exemplo de acolhimento, integração e hospitalidade” e assegurou que...
Um incêndio em zona de mato na freguesia de Alfena, concelho de Valongo, no distrito do Porto, está a ser combatido por 139 operacionais, 38 meios terrestres...
Um leitor do JM fez chegar à redação uma imagem que evidencia uma situação de clara falta de civismo no Chão das Feiteiras, no Perímetro Florestal do Poiso....
A Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS), que tem a cargo a vigilância da maioria das praias da Madeira, conta com 42 nadadores-salvadores para...
Uma derrocada numa mina ilegal na China matou hoje cinco pessoas e deixou outra ferida, noticiou a agência oficial de notícias Xinhua.
O acidente ocorreu...
Um homem morreu na madrugada de hoje, ao chocar com uma moto de motocrosse em blocos de betão na rampa da saída circular de Paris, durante as comemorações...
A ARTE.M – Associação Artística e Cultural na Madeira participou recentemente na atividade internacional Partnership-Building Activity for Culture & Art...