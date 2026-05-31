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Lixo espalhado no Chão das Feiteiras denuncia falta de civismo na serra

    Lixo espalhado no Chão das Feiteiras denuncia falta de civismo na serra
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
31 Maio 2026
16:52

Um leitor do JM fez chegar à redação uma imagem que evidencia uma situação de clara falta de civismo no Chão das Feiteiras, no Perímetro Florestal do Poiso.

Segundo relatou ao Jornal, ao passar pelo local durante o dia deste domingo deparou-se com lixo espalhado por uma vasta área, incluindo garrafas, sacos e outros resíduos abandonados à vista de quem por ali circulava.

No mesmo espaço eram ainda visíveis algumas tendas, indiciando a presença recente de campistas naquela zona de lazer muito procurada por residentes e visitantes.

A situação causa preocupação para as autoridades, sobretudo porque o parque dispõe de várias infraestruturas destinadas ao uso dos visitantes, nomeadamente áreas para merendas, fontanários, lareiras e espaços apropriados para a utilização de fogareiros.

Existem igualmente, como não poderia deixar de ser, diversos pontos destinados ao depósito de resíduos.

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