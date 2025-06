Jogador cria desacatos no pavilhão e é identificado pela PSP

O atleta do Manjoeira tinha sido expulso e foi para a bancada criar confusão com a Polícia.

O triunfo do Nacional frente ao Manjoeira, no passado sábado, que abriu as portas da subida ao Campeonato Nacional III Divisão de Futsal aos madeirenses, ficou marcado por atos de indisciplina de um jogador da equipa continental.

Sabe o JM que o jogador recebeu ordem de expulsão durante o jogo e foi sentar-se na tribuna, junto de outros adeptos. Além dos desacatos que provocou, já na zona da bancada, assim, de repente, começou a ofender a equipa policial que estava de serviço no recinto.

Já com a confusão instalada, os agentes da PSP de serviço no pavilhão da escola Bartolomeu Perestrelo optaram por chamar reforço policial. Já com outras patrulhas da PSP no pavilhão, o jogador foi identificado e elaborado um expediente sobre tudo o que aconteceu.