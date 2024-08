Incêndios: Reforços da Força Operacional Conjunta já chegaram à Madeira (com vídeo)

A Força Operacional Conjunta (FOC) enviada pelo Governo da República para reforçar o combate aos incêndios que lavram na Madeira desde a passada quarta-feira chegou à Região, tendo sido transportada por uma das aeronaves KC-390 da Força Aérea Portuguesa.

A FOC, recorde-se, é composta por 76 elementos, nomeadamente operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, bombeiros da Força Especial de Proteção Civil e os Bombeiros Voluntários da Região do Alentejo, militares da GNR/Unidade Especial de Proteção e Socorro, membros do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas/Força de Sapadores Bombeiros Florestais e profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica.