Face à evolução da situação e tendo em conta que “as condições meteorológicas que estão a dificultar a ação dos homens no terreno”, e após novo contacto com o secretário de Estado da Proteção Civil e o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Governo Regional anunciou, em comunicado, que “neste momento está a decorrer toda a logística necessária para permitir que 80 elementos da Força Especial dos Bombeiros possam chegar a Madeira nas próximo as horas”. “Esta força de homens irá complementar todo o trabalho que está a ser feito no terreno pelos bombeiros, polícia florestal e demais entidades envolvidas neste combate ao incêndio”, refere uma nota da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

Realça a mesma fonte que o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhado pelo vogal do Serviço Regional de Proteção Civil, Marco Lobato, está a acompanhar no terreno a situação dos incêndios na Madeira.

Informa, também, que na última hora os meios no terreno foram reforçados e as equipas de intervenção florestal afetas à Guarda Nacional Republicana foram acionadas.

Na mesma nota, o Governo Regional relembra que o SESARAM, EPERAM, disponibilizou duas linhas de apoio a todos os utentes da RAM, uma linha de Apoio Psicológico assegurada pelo Serviço de Psicologia do SESARAM, com o número 969320140, e a linha de apoio SRS 24h, assegurada pelo Gabinete de Apoio à Família com o número 800 24 24 20.