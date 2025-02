Um incêndio deflagrou esta madrugada, por volta das 00h36, no terraço do Hotel Castanheiro.

O alerta foi dado por um morador da Rua do Carmo, que avistou o foco de incêndio, alegadamente provocado por um curto-circuito na zona do terraço do hotel.

Um funcionário do hotel conseguiu praticamente extinguir as chamas com recurso a um extintor, antes da chegada dos Bombeiros Voluntários Madeirenses à unidade situada na Rua do Castanheiro, no centro do Funchal.

Ainda assim, foram mobilizadas para o local duas viaturas de combate a incêndios, uma ambulância e 14 operacionais, assim como uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal.