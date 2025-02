Incêndio foi combatido pelos bombeiros

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados esta quarta-feira para combater um incêndio que deflagrou numa zona de mato no concelho de Câmara de Lobos, numa zona sem habitações.

De acordo com fonte da corporação, as chamas consumiram uma área de matagal de um terreno baldio na zona da Quinta Grande, longe das residências. No local, os bombeiros estiveram empenhados no combate ao fogo com uma equipa e uma viatura pesada de combate a incêndios.