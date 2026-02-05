MADEIRA Meteorologia
Incêndio em Santana entrou em fase de rescaldo após mobilizar dezenas de operacionais

    Várias corpos de bombeiros estiveram no combate ao incêndio. JM
05 Fevereiro 2026
O incêndio que deflagrou ao final da manhã e início da tarde desta quinta-feira na freguesia da Ilha, em Santana, encontra-se já em fase de rescaldo, estando a ocorrência em processo de conclusão, apurou o JM. As chamas tiveram origem numa zona de mato e evoluíram posteriormente para uma área florestal situada entre as freguesias da Ilha e de São Jorge, exigindo uma resposta rápida e articulada dos meios de socorro.

No combate às chamas estiveram envolvidas várias corporações, nomeadamente os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Voluntários de Santana. A operação contou ainda com o apoio da equipa helitransportada e do helicóptero de combate inicial do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), que desempenharam um papel determinante no controlo do incêndio.

No total, cerca de 30 operacionais dos diferentes corpos de bombeiros estiveram empenhados no teatro de operações, apoiados por seis viaturas. A segurança da área foi reforçada com a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP) e de patrulhas da Polícia Florestal, que colaboraram na vigilância, investigação e na gestão do perímetro do teatro de operações.

Apesar da rápida propagação inicial, a pronta intervenção dos meios terrestres e aéreos permitiu extinguir o fogo e evitar danos de maior dimensão, mantendo-se agora os trabalhos de consolidação e vigilância para prevenir reacendimentos.

