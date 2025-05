Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados pelas 8h30 desta sexta-feira para um incêndio num apartamento localizado em Câmara de Lobos.

Com 3 viaturas e 7 operacionais no terreno, os elementos da corporação rapidamente extinguiram as chamas e procederam à ventilação do espaço.

Não houve registo de feridos.