Um incêndio está ativo neste momento, numa encosta da Madalena do Mar, consumindo uma zona de mato.

O alerta foi dado perto das 17h00 deste domingo, mobilizando por esta altura dois meios dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Para reforçar o combate às chamas, o helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira também foi acionado. As autoridades continuam no terreno a tentar controlar o fogo.