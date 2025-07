A Polícia Judiciária deteve um homem de 22 anos, fortemente indiciado pela tentativa de homicídio e de um crime de ofensas à integridade física, ocorridos no passado dia 30 de junho, em Ribeira Brava, na Madeira, crimes estes praticados contra duas pessoas, uma delas um agente de autoridade, revelou esta sexta-feira a direção nacional da PJ.

Os crimes foram perpetrados na madrugada da referida data, por ocasião das festas de São Pedro na Ribeira Brava, na sequência de uma contenda entre o agressor e as duas vítimas.

“O agente da autoridade foi agredido com golpes de arma branca, na zona do tórax e costas, correndo perigo de vida e teve de ser conduzido, de urgência, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde, após intervenção cirúrgica, ficou livre de perigo”, lembra a PJ.

A articulação entre o Departamento de Investigação Criminal da Madeira, entidade da PJ que dirige a investigação, e o Laboratório de Polícia Científica da PJ, através da recolha e obtenção de prova, foram cruciais para imputar ao agressor a autoria das lesões.

O detido, com antecedentes criminais, e em liberdade condicional por crime, igualmente de tentativa de homicídio, posse de arma ilegal e ofensas à integridade física grave foi presente, no Tribunal do Funchal, a primeiro interrogatório judicial e viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva.