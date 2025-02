Um homem de 74 anos faleceu ao início da noite desta quinta-feira, no Funchal, após sofrer uma doença súbita.

De acordo com informações apuradas pelo JM, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória quando as equipas de socorro chegaram ao local. Apesar dos esforços das equipas pré-hospitalares dos bombeiros, não foi possível reverter a situação, sendo o óbito declarado no local.

As autoridades de saúde e as forças de segurança foram acionadas para tomar as devidas diligências.