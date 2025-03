Um homem foi hospitalizado esta manhã após ingerir uma quantidade excessiva de “bloom”, substância que lhe provocou uma intoxicação grave.

A vítima, com aproximadamente 35 anos, foi socorrida pela equipa médica da EMIR e por uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Quando os meios de socorro chegaram ao local, o homem encontrava-se inanimado e deitado na via pública.

O incidente ocorreu na Rua da África do Sul, no Bairro da Nazaré, e gerou algum aparato devido à chegada das equipas de emergência.

A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu assistência médica.