Homem hospitalizado após despiste de motorizada no Funchal

Um homem de 35 anos ficou ferido esta tarde, na sequência de um despiste de motorizada ocorrido na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal.

Por razões ainda desconhecidas, o condutor perdeu o controlo do veículo e acabou por se despistar, sofrendo ferimentos nos membros superiores.

A vítima recebeu assistência no local por uma equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, acionada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS). Posteriormente, foi transportada de ambulância para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento hospitalar.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local.