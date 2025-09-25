MADEIRA Meteorologia
Homem hospitalizado após despiste de motorizada no Funchal

Paulo Graça

Jornalista

25 Setembro 2025
16:56
Um homem de 35 anos ficou ferido esta tarde, na sequência de um despiste de motorizada ocorrido na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal.

Por razões ainda desconhecidas, o condutor perdeu o controlo do veículo e acabou por se despistar, sofrendo ferimentos nos membros superiores.

A vítima recebeu assistência no local por uma equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, acionada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS). Posteriormente, foi transportada de ambulância para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento hospitalar.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local.

