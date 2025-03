Homem hospitalizado após despiste de bicicleta na Nazaré

Um homem de 35 anos foi hospitalizado na noite de ontem após sofrer um despiste de bicicleta na Rua Estados Unidos da América, no Bairro da Nazaré. As causas do acidente não são, para já, conhecidas.

De acordo com fonte hospitalar contactada pelo JM, a vítima sofreu ferimentos num dos membros inferiores e deu entrada no serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento médico.

No local do acidente esteve uma equipa de socorro, que prestou assistência ao ciclista antes do seu transporte para a unidade hospitalar.