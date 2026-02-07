Homem hospitalizado após alegada agressão na face esta madrugada

Um homem de 28 anos foi hospitalizado na madrugada deste sábado na sequência de ferimentos provocados por uma alegada agressão ocorrida na Rua D. Carlos I, no Funchal.
Segundo foi possível apurar, a vítima foi inicialmente assistida por alguns populares que se encontravam no local, antes da chegada da equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que foi acionada para prestar socorro e garantir a assistência pré-hospitalar.
O homem queixava-se de ferimentos na face e nos membros superiores, tendo sido posteriormente transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.
Fonte hospitalar adiantou que a vítima recebeu tratamento médico e apresentava alguns sinais de embriaguez, confirmando-se que os ferimentos eram compatíveis com uma agressão.
A internet, em particular as redes sociais, não trouxe apenas maior proximidade entre pessoas. Trouxe também mais ruído, mais desinformação e uma perigosa...
Os últimos dias na política regional, podiam configurar na perfeição o manual “A arte de transformar um problema criado por si num problema dos outros.”,...
“Le capitalisme porte em lui la guerre comme la nuée porte l’orage” - O capitalismo traz em si a guerra como a nuvem traz a tempestade, disse Jean Jaurès...
Escrevi este texto sob preocupação.
Não me confundir com a incultura pequeno-burguesa dos que, sempre dependurados no Sistema Político vigente, rapidamente...
DO FIM AO INFINITO
Numa noite de copos, algures no decurso da primeira década do século XXI, conheci uma moça chamada Esménia e ela disse-me que era uma pessoa muito deprimente...
Quando Donald Trump declarou que o seu governo timonaria a Venezuela com o objetivo de extrair petróleo para beneficiar empresas dos EUA, usou uma terminologia...
As eleições presidenciais de 2026 estão a decorrer num contexto político claramente diferente daquele que marcou décadas de vida democrática em Portugal....
Há momentos na vida democrática em que o voto deixa de ser um gesto de entusiasmo, de esperança ou de confiança no futuro. São momentos em que pouco mais...
Às portas de março, e do dia da mulher, volto a falar de igualdade.
Por estes dias foi notícia o facto de, no ano passado, 203 mulheres terem sido despedidas...
Em oceanografia, geomorfologia e geologia, plataforma continental é a porção dos fundos marinhos que começa na linha da costa e desce com um declive suave...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O Presidente da República deixou hoje uma mensagem de agradecimento às centenas de milhares de portugueses que continuam a enfrentar os efeitos do mau...
A seleção portuguesa de futsal falhou hoje a conquista do terceiro título europeu consecutivo, ao perder por 5-3 com a Espanha na final da competição realizada...
O presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, está em Liubliana, na Eslovénia, onde decorre este sábado a final do Campeonato da Europa...
A Rampa da Camacha abriu este sábado a época automobilística de 2026, numa jornada marcada pela chuva, pouca mas intensa, mas também por uma moldura humana...
A Comissão Nacional de Eleições (CNE) apelou hoje à participação nas presidenciais de domingo, apesar das previsões de mau tempo, e pediu que sejam dadas...
Difícil seria escapar à euforia tão típica do Carnaval. Nesta data, todos podemos deixar-nos de lado e adotar uma personagem, seja com a cara pintada,...
Luso-venezuelanos que se deslocaram hoje ao Consulado-geral de Portugal em Caracas disseram que foram votar nas presidenciais com a esperança de fortalecer...
Depois de 11 jogos sem perder, o Marítimo regressou este sábado às derrotas e aumentou para três o número de desafios sem ganhar.
Nos Barreiros, a contar...
Um bombeiro, pertencente à corporação de Campo Maior, no distrito de Portalegre, morreu hoje no decorrer de uma operação de patrulhamento, reconhecimento...
O Bloco de Esquerda esteve em contacto com trabalhadores junto à obra de construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, onde alertou para...