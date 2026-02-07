MADEIRA Meteorologia
Homem hospitalizado após alegada agressão na face esta madrugada

    Homem hospitalizado após alegada agressão na face esta madrugada
    Agressão terá acontecido na Rua D. Carlos I, no Funchal. SHUTTERSTOCK
Paulo Graça

Jornalista

Data de publicação
07 Fevereiro 2026
13:31

Um homem de 28 anos foi hospitalizado na madrugada deste sábado na sequência de ferimentos provocados por uma alegada agressão ocorrida na Rua D. Carlos I, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima foi inicialmente assistida por alguns populares que se encontravam no local, antes da chegada da equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que foi acionada para prestar socorro e garantir a assistência pré-hospitalar.

O homem queixava-se de ferimentos na face e nos membros superiores, tendo sido posteriormente transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.

Fonte hospitalar adiantou que a vítima recebeu tratamento médico e apresentava alguns sinais de embriaguez, confirmando-se que os ferimentos eram compatíveis com uma agressão.

