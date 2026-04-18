Homem hospitalizado após alegada agressão de seguranças de uma discoteca no Funchal

Um homem de 27 anos foi, na madrugada deste sábado, transportado para o hospital na sequência de ferimentos sofridos durante uma alegada agressão ocorrida num estabelecimento de diversão noturna, localizado na Rua Favila, no Funchal.

Segundo a própria vítima, a agressão terá sido perpetrada por elementos da equipa de segurança de uma discoteca, não tendo sido possível apurar, para já, se o incidente ocorreu no interior ou no exterior do espaço.

À chegada dos meios de socorro, o homem encontrava-se já acompanhado por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), na via pública. Foi assistido no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e, devido a ferimentos na cabeça, com especial incidência na zona da face, acabou por ser transportado para o serviço de urgência hospitalar.

A PSP tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias em que se deu o alegado ataque ao indivíduo.