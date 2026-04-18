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Homem hospitalizado após alegada agressão de seguranças de uma discoteca no Funchal

    Homem hospitalizado após alegada agressão de seguranças de uma discoteca no Funchal
    Noite ficou marcada por mais um acto de violência no Funchal. SHUTTERSTOCK
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
18 Abril 2026
13:32

Um homem de 27 anos foi, na madrugada deste sábado, transportado para o hospital na sequência de ferimentos sofridos durante uma alegada agressão ocorrida num estabelecimento de diversão noturna, localizado na Rua Favila, no Funchal.

Segundo a própria vítima, a agressão terá sido perpetrada por elementos da equipa de segurança de uma discoteca, não tendo sido possível apurar, para já, se o incidente ocorreu no interior ou no exterior do espaço.

À chegada dos meios de socorro, o homem encontrava-se já acompanhado por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), na via pública. Foi assistido no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e, devido a ferimentos na cabeça, com especial incidência na zona da face, acabou por ser transportado para o serviço de urgência hospitalar.

A PSP tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias em que se deu o alegado ataque ao indivíduo.

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