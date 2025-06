Uma viatura capotou, esta madrugada, na Estrada da Eira do Serrado, acima da Tecnovia, provocando um ferido.

Sabe o JM que os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados para a ocorrência, não tendo sido no entanto possível apurar o estado da vítima, do sexo masculino, embora as imagens enviadas por um leitor demonstrem o mesmo com escoriações e aparentemente sem sentidos, tendo ficado encarcerado.

De acordo com a testemunha ocular, o sinistro terá ocorrido pelas 04h00 deste sábado.

No local esteve também a EMIR e, segundo o Serviço de Proteção Civil, o homem foi transportado ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.