Homem ferido na cabeça após agressão em Câmara de Lobos

Um homem de aproximadamente 35 anos ficou ferido esta tarde na sequência de uma agressão na cabeça com um pedaço de pau, tendo recebido assistência hospitalar, apurou o JM.

De acordo com uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL), a vítima encontrava-se numa rua da cidade quando foi atacada. A equipa de emergência dos bombeiros prestou os primeiros socorros no local, tendo depois transportado o homem para o serviço de urgências do Centro de Saúde de Câmara de Lobos. Após receber tratamento, a vítima recebeu alta hospitalar.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar as circunstâncias do incidente.